11:06, 21 марта 2026

Вашингтон назвал главными угрозами безопасности наряду с Россией еще четыре страны

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон считает главными угрозами своей безопасности пять стран: Россию, Китайскую Народную Республику (КНР), Иран, КНДР и Пакистан. Список опубликован в ежегодном докладе разведывательного сообщества правительства США (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

Пакистан впервые попал в список как источник значимой ядерной угрозы в связи с разработками новейших ракетных систем, потенциал которых способен за кратчайшее время достичь территории США.

Также в докладе глобальными и транснациональными угрозами безопасности страны названы миграция и киберпреступность.

Ранее член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна обвинила европейское издание газеты Politico в попытках усугубить отношения между Россией и США.

    Последние новости

    Вашингтон назвал главными угрозами безопасности наряду с Россией еще четыре страны

    Истребители над пляжами напугали российских туристов в Египте

    Мужчинам старше 40 лет назвали способ выглядеть моложе

    Доктор Мясников рассказал о полученной в Африке психологической травме

    В России захотели ввести самозапрет на маркетплейсы

    Россиянин потребовал при разводе половину груди жены

    Стало известно о взрывах у авиабазы ВСУ в Сумской области

    Стало известно о проходе «судна-зомби» через Ормузский пролив

    Въезд в страны ЕС станет платным для украинцев

    Молдавию обвинили в подготовке «цветной революции» в Приднестровье

    Все новости
