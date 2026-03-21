Вашингтон назвал главными угрозами безопасности наряду с Россией еще четыре страны

США считают главными угрозами безопасности РФ, Иран, КНР, КНДР и Пакистан

Вашингтон считает главными угрозами своей безопасности пять стран: Россию, Китайскую Народную Республику (КНР), Иран, КНДР и Пакистан. Список опубликован в ежегодном докладе разведывательного сообщества правительства США (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community 2026).

Пакистан впервые попал в список как источник значимой ядерной угрозы в связи с разработками новейших ракетных систем, потенциал которых способен за кратчайшее время достичь территории США.

Также в докладе глобальными и транснациональными угрозами безопасности страны названы миграция и киберпреступность.

