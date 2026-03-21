Конгрессмен Луна обвинила Politico в попытке усугубить отношения России и США

Европейское издание газеты Politico пытается усугубить отношения между Россией и США. Свое мнение высказала член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна в соцсети X.

«Европейское издание Politico является рупором "машины войны" на Украине. У них нет доступа к Белому дому или какой-либо информации, относящейся к внутренним обсуждениям или мирным переговорам с Россией», — отметила она.

По ее словам, издание «уже не первый раз уличают в попытке организовать кампании по распространению дезинформации в интересах разжигателей войны в Европе».

Ранее Анна Паулина Луна рассказала, что наблюдает спланированную кампанию по нагнетанию напряженности с Россией. Она отметила, что два государства активно сотрудничают по мирным переговорам, и эти усилия никем не будут саботированы.

В феврале член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что стороны близки к выработке мирного соглашения по Украине.

До этого бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Штатам следует перестать пытаться учить Россию и осуждать ее, а вместо этого — принять вместе с ее культурой.