В Венгрии прокомментировали публикации о звонках Сийярто Лаврову

Венгрия назвала проукраинской пропагандой публикации о звонках Сийярто Лаврову

Центр правительственной информации Венгрии назвал ложью и проукраинской пропагандой публикации СМИ о том, что глава МИД страны Петер Сийярто якобы регулярно звонит российскому коллеге Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

«Это полная ложь, проукраинская пропаганда», — говорится в сообщении.

При этом Центр правительственной информации указал, что украинский президент Владимир Зеленский публично смертельно угрожал премьер-министру Венгрии во время предвыборной кампании.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейского чиновника написала, что Сийярто якобы регулярно звонит российскому министру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию, заявила о «воспаленной фантазии» врагов Венгрии.