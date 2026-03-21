Всему миру порекомендовали снова перейти на удаленную работу по одной причине

01:33, 21 марта 2026

Всему миру посоветовали перейти на удаленку из-за конфликта на Ближнем Востоке
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Международное энергетическое агентство (МЭА) посоветовало всем странам снизить скорость на автомагистралях, призвать людей ездить на работу на общественном транспорте, а в идеале и вовсе, чтобы большая часть населения перешла на удаленную работу. Об этом пишет издание The Guardian.

В организации отметили, что это поможет справиться с резким ростом цен на нефть и надвигающимся дефицитом топлива, которые вызваны конфликтом на Ближнем Востоке.

Кроме того, МАЭ посоветовало странам ограничить доступ автомобилей в определенные зоны в крупных городах.

«Предоставив транспортным средствам с нечетными номерами право проезда в определенные дни недели, а транспортным средствам с четными номерами — в другие», — пояснили в публикации.

Ранее мировым ценам на нефть спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране. Котировки эталонной североморской марки Brent могут подняться выше 147 долларов за баррель.

