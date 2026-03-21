Всему миру порекомендовали снова перейти на удаленную работу по одной причине

Международное энергетическое агентство (МЭА) посоветовало всем странам снизить скорость на автомагистралях, призвать людей ездить на работу на общественном транспорте, а в идеале и вовсе, чтобы большая часть населения перешла на удаленную работу. Об этом пишет издание The Guardian.
В организации отметили, что это поможет справиться с резким ростом цен на нефть и надвигающимся дефицитом топлива, которые вызваны конфликтом на Ближнем Востоке.
Кроме того, МАЭ посоветовало странам ограничить доступ автомобилей в определенные зоны в крупных городах.
«Предоставив транспортным средствам с нечетными номерами право проезда в определенные дни недели, а транспортным средствам с четными номерами — в другие», — пояснили в публикации.
Ранее мировым ценам на нефть спрогнозировали рекордный рост из-за войны в Иране. Котировки эталонной североморской марки Brent могут подняться выше 147 долларов за баррель.