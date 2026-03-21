Захарова: Отказом от энергоносителей из РФ власти ФРГ подводят страну к пропасти

Отказом от российских энергоносителей власти Германии буквально подводят страну и ее народ к пропасти. Об этом в Telegram-канале высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Несмотря на то, что в немецкой экономике дела идут все хуже и хуже, официальный Берлин продолжает не замечать очевидного: отказ от российских энергоносителей дороже всего обходится именно немецким гражданам. (...) Германию и ее народ буквально подводят к краю пропасти», — написала она.

Дипломат подчеркнула, что раньше ФРГ была крупнейшим импортером дешевых энергоносителей из РФ, что давало существенный импульс развитию ее промышленности, а также делало немецкие товары гораздо более конкурентоспособными. Однако отказ от поставок из России по идеологическим и геополитическим причинам привел не только к удорожанию работы предприятий, но и предопределил волну банкротств, «захлестнувшую как предпринимателей, так и простых граждан».

Захарова отметила, что при этом ни один из политических лидеров Германии на фоне тяжелейших последствий для экономики так и не начал говорить о возврате к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере. Она также предположила, что уничтожение немецкой промышленности и является целью политики властей ФРГ.

«Знаменитый прагматизм, видимо, уже не столь присущ немцам, как в былые времена, несмотря на пример того же Трампа, предпринимающего активные шаги по спасению своей экономики», — написала официальный представитель МИД.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал ошибкой потенциальное ослабление антироссийских санкций Германией. По его словам, Москва может увеличить военные расходы за счет роста цен на нефть и газ, из-за чего европейские страны должны поддерживать ограничения.