Зеленский решил продвигать одну идею вопреки недовольству Трампа

Bloomberg: Украина на переговорах с США расширит предолжение по дроновой сделке

Президент Украины Владимир Зеленский решил продвигать идею о дроновой сделке с США вопреки недовольству американского лидера Дональда Трампа. Киев расширет свое предложение на переговорах 21 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы республики.

Как стало известно агентству, украинская сторона намерена расширить пакет для достижения сделки. В него войдут перехватчики, морские дроны, ударные БПЛА большой дальности и обучение по их использованию.

Сам Зеленский отметил, что он заинтересован в подписании такого соглашения, в то время как Вашингтон холодно относится к этой инициативе.

«Украина стремится использовать опыт применения беспилотников, полученный с началом войны в Иране: свыше 200 украинских специалистов работают в регионе Персидского залива, помогая перехватывать атаки на энергетическую инфраструктуру», — отмечается в статье.

Ранее Трамп заявил, что Киев никак не помог США в войне с Ираном. Он подчеркнул, что украинцы «ничего не сделали», а все слова Зеленского о помощи американцам «произносятся исключительно в политических и пиар-целях». До этого он также высказывался по поводу иранских атак, что «последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский».