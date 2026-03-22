Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

Аналитик Баддар: 48-часовой ультиматум Трампа приведет к глобальному кризису

Ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану приведет к глобальному кризису. Такое заявление сделал американский аналитик Омар Баддар в X.

«Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — написал он.

По его словам, удары США по иранским электростанциям приведут к глобальному кризису.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. В Иране ответили на требование готовностью атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

