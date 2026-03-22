Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:48, 22 марта 2026Мир

Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

Аналитик Баддар: 48-часовой ультиматум Трампа приведет к глобальному кризису
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Roberto Schmidt / Getty Images

Ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану приведет к глобальному кризису. Такое заявление сделал американский аналитик Омар Баддар в X.

«Мы стремительно движемся к катастрофе, о которой только [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мечтал 40 лет. Готовьтесь к грядущим мрачным дням», — написал он.

По его словам, удары США по иранским электростанциям приведут к глобальному кризису.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. В Иране ответили на требование готовностью атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok