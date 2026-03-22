11:37, 22 марта 2026

Американский боец UFC обвинил судей промоушена в лояльном отношении к россиянам

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Алджамейн Стерлинг. Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг в своем аккаунте в соцсети X обвинил судей промоушена в лояльном отношении к россиянам.

Спортсмен возмутился тем, что рефери раздельным решением отдали победу россиянину Мовсару Евлоеву в бою с англичанином Лероном Мерфи. «Проще всего выставить ничью! Как будто русская принадлежность означает, что вы выигрываете в каждом раунде! Бред. Правильно оценивайте бой», — заявил Стерлинг.

Поединок Евлоева против Мерфи прошел в ночь на воскресенье, 22 марта, на турнире UFC Fight Night 270. Для россиянина победа стала двадцатой в карьере и десятой в UFC.

Стерлинг завоевал пояс UFC в 2021 году, победив россиянина Петра Яна. Он утратил титул в 2023-м, проиграв американцу Шону О'Мэлли.

