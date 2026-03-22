Азаров рассказал о стратегии США в отношениях с Россией

Азаров рассказал о стратегии США по ослаблению России

Действия США в украинском конфликте говорят о том, что Вашингтон продолжает придерживаться курса на ослабление России, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты интересует только одно — нанесение стратегического ущерба России.

«То есть вывести ее и экономически, и политически, и в плане обороны, и в плане наступательных вооруженных сил из числа участников международных дел», — объяснил Азаров.

Он не согласился с мнением, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к тому, что США забудут об Украине. Экс-премьер считает, что у президента США Дональда Трампа достаточно подчиненных, которые должны заниматься Украиной.

Ранее Азаров призвал обсудить с США устранение действующей власти Украины.