Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:21, 22 марта 2026

Азаров рассказал о стратегии США в отношениях с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Seleznev Pavel / Globallookpress.com

Действия США в украинском конфликте говорят о том, что Вашингтон продолжает придерживаться курса на ослабление России, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты интересует только одно — нанесение стратегического ущерба России.

«То есть вывести ее и экономически, и политически, и в плане обороны, и в плане наступательных вооруженных сил из числа участников международных дел», — объяснил Азаров.

Он не согласился с мнением, что конфликт на Ближнем Востоке приведет к тому, что США забудут об Украине. Экс-премьер считает, что у президента США Дональда Трампа достаточно подчиненных, которые должны заниматься Украиной.

Ранее Азаров призвал обсудить с США устранение действующей власти Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok