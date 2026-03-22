21:29, 22 марта 2026

Бывший глава Еврокомиссии неожиданно высказался о России

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер неожиданно высказался о России, призвав к нормализации отношений с Москвой. Об этом он рассказал в интервью изданию Handelsblatt.

«Я всегда считал, что изменить географию Европы нам не под силу. Россия — наш сосед, как и Турция, кстати. И в долгосрочной перспективе нам необходима нормализация отношений», — сказал он.

Возглавлявший ЕК с 2014 по 2019 год чиновник отметил, что сейчас сближение между Россией и Европой выглядит невозможным. По его словам, в Евросоюзе почти ничего не знают о «глубинной России» и ее «гордом народе», а для тех, кому следовало бы сотрудничать с РФ, она выглядит «черной дырой».

Ранее действующая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны не будут покупать российские энергоресурсы даже в случае проблем со светом. По ее словам, Евросоюз продолжит курс на отказ от ископаемых источников энергии в пользу экологически чистых.

