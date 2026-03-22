04:03, 22 марта 2026Мир

Экс-советник Трампа высказался об отказе ЕС от энергоресурсов из России

Пападопулос: Отказываясь от энергоресурсов из России, ЕС стреляет в свою ногу
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Nacho Doce / Reuters

Отказ Европейского союза от российских нефти и газа обернулся для нее экономическим и энергетическим кризисом, заявил экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. Об этом пишет РИА Новости.

Он прокомментировал сложившуюся ситуацию на мировых энергорынках. «Оттолкнув Россию, европейцы выстрелили себе в ногу», — подчеркнул политик.

По его мнению, у Европы теперь экономические и энергетические проблемы. Он добавил, что Европа не сможет отказаться от российской нефти и газа, в итоге Россия «станет крупным победителем».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять в ногу своим избирателям», отказываясь от российских энергоресурсов.

