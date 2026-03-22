Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:55, 22 марта 2026

Иран назвал условие прохождения Ормузского пролива

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Ормузский пролив закрыт для судов с флагами государств, которые вторгаются на территорию Ирана. Условие для использования морского прохода назвал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в X.

«Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые вторгаются на территорию Ирана», — написал он.

По словам президента, иллюзия о том, что Иран сотрут с лица земли, свидетельствует об отчаянии противников страны. Он подчеркнул, что угрозы и террор укрепляют единство республики.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что в случае атак США на электростанции в Иране Ормузский пролив полностью закроют до их восстановления.

Также он заявил, что в ответ на атаки объектов энергетики Ирана будет поражена энергетическая, информационно-технологическая и опреснительная инфраструктура США и их союзников в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok