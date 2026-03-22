Иран назвал условие прохождения Ормузского пролива

Президент Пезешкиан: Ормузский пролив закрыт для вторгающихся в Иран стран

Ормузский пролив закрыт для судов с флагами государств, которые вторгаются на территорию Ирана. Условие для использования морского прохода назвал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в X.

«Ормузский пролив открыт для судов всех стран, за исключением тех, которые вторгаются на территорию Ирана», — написал он.

По словам президента, иллюзия о том, что Иран сотрут с лица земли, свидетельствует об отчаянии противников страны. Он подчеркнул, что угрозы и террор укрепляют единство республики.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что в случае атак США на электростанции в Иране Ормузский пролив полностью закроют до их восстановления.

Также он заявил, что в ответ на атаки объектов энергетики Ирана будет поражена энергетическая, информационно-технологическая и опреснительная инфраструктура США и их союзников в регионе.