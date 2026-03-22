09:14, 22 марта 2026Спорт

Никита Кучеров стал лидером гонки бомбардиров НХЛ
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton / Reuters

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лидером гонки бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на воскресенье, 22 марта, нападающий оформил дубль и сделал два ассиста во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс» (5:2).

Теперь на счету Кучерова 118 очков за результативность в нынешнем сезоне (40 голов и 78 передач). Он опережает на два балла канадского форварда «Эдмонтон Ойлерс» Конора Макдэвида.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.

