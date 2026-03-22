Москвич обеднел на триллион рублей из-за сбоя в работе банка

Москвич оказался должен триллион рублей из-за сбоя в работе банка

Москвич получил заблокированный счет и долг на почти триллион рублей из-за сбоя в работе банка. Об этом пишет Baza.

По данным издания, 30-летний мужчина зашел в приложение банка, чтобы проверить зачисление заработной платы, и увидел на своем счете минус. За ним числилась задолженность в 999 миллиардов 999 миллионов 999 тысяч 999 рублей и 99 копеек. Счет из-за минусового баланса оказался заблокирован.

Увидев долг, москвич сразу же обратился в техподдержку и отделение банка — сотрудники посоветовали ему написать претензию. Сейчас он вместе с юристом ждет ответа банка и снятия блокировки. В противном случае мужчина намерен обратиться в суд.

