05:28, 22 марта 2026

На Украине сравнили объем помощи от ЕС до 2014 года и сейчас

Марина Совина
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский союз до 2014 года никогда не выделял Украине суммы, которые могли бы сравниться с предлагаемым сейчас кредитом в 90 миллиардов евро. Его слова приводит ТАСС.

Азаров сравнил объем помощи от ЕС до 2014 года и сейчас, подчеркнув, что на данный момент организация проявляет по отношению к Киеву «барскую щедрость».

«Вдумайтесь в цифру, это же огромнейшие деньги. Нам не только никогда не давали такие деньги, для нас миллиард получить — это была огромная работа», — отметил он.

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как утверждается в коммюнике по итогам саммита ЕС, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.

    Последние новости

    22 страны выразили готовность обеспечить безопасный проход через Ормузский пролив. До этого Трамп раскритиковал союзников за отказ

    Азаров рассказал о стратегии США в отношениях с Россией

    В США заявили о способности Ирана разрушить американскую экономику

    На Западе назвали проводимую по отношению к России политику ЕС абсурдной

    Названы сильнее всего влияющие на здоровье бытовые привычки

    Разбился военный самолет Катара

    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Названы самые опасные тренды пластической хирургии 2026 года

    Неизвестные дроны устроили налет на одну из ключевых авиабаз США

    Назван самый выгодный срок открытия вклада

    Все новости
