На Украине сравнили объем помощи от ЕС до 2014 года и сейчас

Экс-премьер Азаров: ЕС до 2014 года не предлагал Киеву столько денег, как сейчас

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский союз до 2014 года никогда не выделял Украине суммы, которые могли бы сравниться с предлагаемым сейчас кредитом в 90 миллиардов евро. Его слова приводит ТАСС.

Азаров сравнил объем помощи от ЕС до 2014 года и сейчас, подчеркнув, что на данный момент организация проявляет по отношению к Киеву «барскую щедрость».

«Вдумайтесь в цифру, это же огромнейшие деньги. Нам не только никогда не давали такие деньги, для нас миллиард получить — это была огромная работа», — отметил он.

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали решение Европейского союза (ЕС) о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Как утверждается в коммюнике по итогам саммита ЕС, Европейский совет вернется к этому вопросу на следующем заседании.