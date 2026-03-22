Назван фаворит матча РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

«Зенит» назван фаворитом матча 22-го тура РПЛ с «Динамо»

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Специалисты отдали предпочтение сине-бело-голубым, играющим в гостях. На их победу можно поставить с коэффициентом 2,07. Успех хозяев оценивается коэффициентом 3,65, на ничью можно поставить с таким же коэффициентом.

Букмекеры также считают, что обеим командам удастся отличиться. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,69.

Матч пройдет в воскресенье, 22 марта. Начало игры запланировано на 16:00 по Москве. «Зенит» с 45 очками занимает второе место в чемпионате. Динамовцы имеют в активе 30 очков и располагаются на восьмой позиции.