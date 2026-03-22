14:05, 22 марта 2026Наука и техника

Переданных Киеву «Терминаторов» оценили

Эксперт Орлов: Функциональность переданных Киеву роботов Phantom ограничена
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @NOELreports

Антропоморфные роботы Phantom Mk1, которых США передали Киеву, не смогут выполнять задачи самостоятельно. Возможности «Терминаторов» оценил инженер, председатель МОО «Вече» Владимир Орлов в беседе с Telegram-каналом Readovka.

Ранее издание Time сообщило, что в феврале Украина получила два робота производства американской компании Foundation. Изделия планируют тестировать в качестве замены человека в нише фронтовой разведки. Человекоподобный робот весом около 80 килограммов работает под управлением искусственного интеллекта. Производитель заявляет, что «Фантом» может применять стрелковое оружие и работать со взрывными устройствами. При этом Foundation не объясняет, как «роботизированный сапер» обеспечит эффективное выполнение задач.

«Нужно понимать, что это довольно продвинутые модели антропоморфных роботов. Но тем не менее они сильно ограничены в своем функционале и возможности действовать самостоятельно. На сегодняшний день роботов, способных действовать самостоятельно, не существует», — сказал эксперт. Он также назвал отправку Phantom Киеву информационным шумом.

Материалы по теме:
С песнями и плясками. Как Boston Dynamics меняет мир, производя революционных роботов, а потом избивая их?
С песнями и плясками.Как Boston Dynamics меняет мир, производя революционных роботов, а потом избивая их?
28 сентября 2021
Робофон, смартфон с прикуривателем и гиперкары. Что представили Apple, Samsung и другие крупнейшие компании
Робофон, смартфон с прикуривателем и гиперкары.Что представили Apple, Samsung и другие крупнейшие компании
9 марта 2026

При этом эксперт допустил, что антропоморфные роботы могут найти свою нишу в бою при использовании специальных протоколов применения.

Ранее в марте портал Defense One писал, что Военно-морские силы США доверят осмотр кораблей и самолетов роботам компании Gecko Robotics. Производитель заявляет, что платформы с системами искусственного интеллекта в десятки раз превосходят людей в точности и скорости выявления неисправностей.

