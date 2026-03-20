Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:59, 20 марта 2026Наука и техника

ВМС США доверят осмотр кораблей роботам

Иван Потапов
Фото: Makis Kartsonakis / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США доверят осмотр кораблей и самолетов роботам компании Gecko Robotics. Об этом сообщает портал Defense One.

Сумма сделки между ВМС и Gecko Robotics составляет 71 миллион долларов. По данным компании, оснащенные системами искусственного интеллекта роботы выявляют неисправности в 50 раз быстрее и точнее, чем люди, и способны выполнять осмотр еще до прибытия корабля в порт.

По словам соучредителя и генерального директора Gecko Robotics Джейка Лусарариана, предлагаемое компанией флоту решение сочетает визуальный осмотр с прогнозируемым техническим обслуживанием, чтобы «предсказывать, что может выйти из строя и как быстро это исправить, чтобы сократить простои».

Defense One подчеркивает, что сделка является частью усилий ВМС по достижению 80-процентной боеготовности в следующем году и решению проблемы нехватки кораблей.

Материалы по теме:
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее официальный представитель Центрального командования ВМС США Джо Хонтц заявил, что американские противоминные корабли Tulsa и Santa Barbara пробудут в Малайзии недолго.

В марте данные корабли ушли из Персидского залива — региона боевых действий между Ираном, США и Израилем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok