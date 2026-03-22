Пропавший в горах Красноярского края Потаенков мог стать жертвой медведя

Пропавший в горах Красноярского края экс-спецназовец Виктор Потаенков мог стать жертвой медведя. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в районе поисков 55-летнего россиянина проснулись медведи. Дрон заснял хищника у скалы Китайская стенка. Местные допустили, что исчезнувший соотечественник мог стать его жертвой. Экс-спецназовца ищут уже почти две недели.

О пропаже Потаенкова стало известно 11 марта. Уточнялось, что он ушел в поход 9 марта по национальному парку «Красноярские Столбы».