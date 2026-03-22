13:33, 22 марта 2026

Ребенка «зажевала» беговая дорожка в Москве

Палец двухлетнего ребенка «зажевало» на беговой дорожке в фитнес-клубе в Москве
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Liderina / Shutterstock / Fotodom  

Двухлетний ребенок пострадал на беговой дорожке в московском фитнес-клубе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мама вместе с ребенком занималась в «NRG-фитнес» в Южном Тушино. Нога ее сына соскользнула, после чего палец «зажевало» между движущейся частью и каркасом беговой дорожки. На место инцидента выехала скорая.

По словам администратора клуба, пострадавший был в носках. Это нарушает правила техники безопасности.

Ранее в марте стало известно, что в Ангеловом переулке в Москве мужчина на электровелосипеде сбил мальчика. 9-летний ребенок ехал на самокате. Его доставили в больницу.

В том же месяце в столичной прокуратуре сообщили, что трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома на юге Москвы и выжила. Ребенок находился в комнате с открытым окном без присмотра взрослых.

