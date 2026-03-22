Редкий дрон «Клин» показали на фото

Российский дрон-камикадзе «Клин» с автозахватом показали на фото

Дрон-камикадзе «Клин», который Вооруженные силы России применяют в ходе специальной военной операции, показали на фото. На снимки аппарата, который редко попадает в новостные заголовки, обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Фотографии упавшего беспилотника с треугольным крылом опубликовал противник. «Клин» получил оборудование для автоматического захвата цели. Изделие несет боевую часть весом около пяти килограммов с воздушным подрывом. Взрыв на небольшой высоте обеспечивает большую площадь поражения.

Дальность «Клина» оценивают в 120 километров. Расположенный в корме двигатель обеспечивает скорость около 120 километров в час.

Ранее в марте начальник расчета беспилотников группировки войск «Центр» с позывным Арбалет рассказал о поражении целей дронами «Ланцет» на дальности более 130 километров.

В июне 2025 года появился ролик, демонстрирующий поражение украинского безэкипажного катера в Черном море дроном «Клин».