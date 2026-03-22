12:08, 22 марта 2026

Стало известно о новой угрозе из-за конфликта на Ближнем Востоке

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции перелетных птиц. О новой угрозе из-за военных действий стало известно из заявления исследователя в области окружающей среды университета Катара Мохсена Яфи, передает РИА Новости.

Ученый напомнил, что конфликт начался в сезон миграции перелетных птиц в холодные страны, в том числе в Россию, которые пережили зимовку на теплом побережье Персидского залива Ирана или арабских стран.

Яфи предупредил, что птицы не смогут использовать привычный маршрут для миграции из-за вылетов сотен военных самолетов и запусков бомб, ввиду чего он может удлиниться, а это грозит им в том числе истощением и, как следствие, сокращением популяции.

Исследователь также высказался о влиянии боевых действий на природу. «Только представьте, сколько ядовитых веществ оказалось в Персидском заливе, Аравийском море, Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров с топливом, выпускаются тысячи ракет и бомб, летают загрязняющие атмосферу военные самолеты, их рев, звуки взрывов воздействуют и на птиц, и на животных», — заключил Яфи.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что конфликт Израиля и США с Ираном представляет угрозу для большого количества стран, поскольку никто не может предположить, какой будет динамика конфликта и чем он завершится.

