Стало известно о «катастрофе на миллиард» для Вооруженных сил Германии

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:48, 22 марта 2026Наука и техника

Welt: Новая система связи и управления ВС ФРГ стала «катастрофой на миллиард»
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Новая система связи и управления, разрабатываемая для сухопутных войск Германия в рамках проекта D-LBO стоимостью около миллиарда, на практике оказалась неработоспособной и, более того, может представлять угрозу для жизни и здоровья военнослужащих. Об этом говорится в отчете о ее испытаниях, передает Welt.

Издание назвало ситуацию «IT-катастрофой на миллиарды». Так, вместо модернизации Вооруженные силы столкнулись с провалом уже профинансированных разработок.

В документе также указано, что использование системы представляет «угрозу для жизни и здоровья» солдат. Так охарактеризовали версию, протестированную в ноябре 2025 года. В отчете отмечается, что серьезные недостатки выявлялись даже при проведении стандартных тренировок и учений с переоборудованными основными боевыми танками.

Ранее Германия и Франция начали сотрудничество в сфере ядерного оружия. Уточняется, что Париж и Берлин договорились о первых конкретных шагах, начинающихся с этого года, которые будут включать участие Германии на уровне обычных вооружений во французских ядерных учениях, совместные посещения стратегических объектов, а также развитие обычных вооружений совместно с европейскими партнерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok