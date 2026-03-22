Трамп назвал величайшего врага США

Президент США Дональд Трамп назвал величайшим врагом страны после Ирана Демократическую партию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Теперь, после Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия!» — написал Трамп.

В начале 2026 года Трамп предрек попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. По его словам, такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

Ранее член Конгресса США от Демократической партии Кори Букер возмутился «беспорядочными и глупыми действиями» президента Дональда Трампа. В частности, он говорил о ситуации на Ближнем Востоке.