Трамп назвал величайшего врага США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 22 марта 2026Мир

Трамп назвал Демократическую партию величайшим врагом США после Ирана
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал величайшим врагом страны после Ирана Демократическую партию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Теперь, после Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия!» — написал Трамп.

В начале 2026 года Трамп предрек попытку импичмента со стороны представителей Демократической партии. По его словам, такое развитие событий возможно в случае поражения республиканцев на выборах в Конгресс США в 2026 году.

Ранее член Конгресса США от Демократической партии Кори Букер возмутился «беспорядочными и глупыми действиями» президента Дональда Трампа. В частности, он говорил о ситуации на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok