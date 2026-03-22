21:41, 22 марта 2026

Удар Ирана по району ядерного центра в Израиле объяснили

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

Удар Ирана по району ядерного центра в израильской Димоне был демонстрационным. Об этом «МК» рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Он отметил, что иранцы использовали ракету с небольшой боевой частью. «Это был символический удар. Мол, если вы будете дальше продолжать атаки на наши стратегические объекты, то мы ударим по вашему и уже ракетой, которая будет иметь совсем другую боеголовку и другую мощность. А может быть, и не одной ракетой», — объяснил эксперт.

Иран 21 марта атаковал город Димона на юге Израиля, где находится один из двух главных ядерных объектов страны. До этого США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что после удара по городу Димона в Израиле стало понятно, что пока рано списывать Иран со счетов, у него сохраняется большой военный потенциал.

