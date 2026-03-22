02:33, 22 марта 2026

Стало известно о потере мощи американской армии из-за операции в Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Alvarez / Globallookpress.com

Американская армия может существенно ослабнуть из-за военных действий против Ирана, пишет издание The Economist.

Автор отметил, что Вооруженные силы США, вероятно, не смогут отправлять военных в некоторые регионы в ближайшие годы. «Масштабы недавних расходов на боеприпасы и ухудшение возможностей противоракетной обороны США вполне могут подорвать сдерживание в Тихом океане до конца этого десятилетия», — говорится в статье.

Отмечается, что операция против Ирана сопровождалась интенсивным расходом боеприпасов и дополнительной нагрузкой на военно-морской флот, который ранее уже испытывал определенные ограничения. «На пополнение всего этого уйдут годы», — подчеркнул журналист.

Ранее стало известно, что США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана.

