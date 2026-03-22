В Киеве обсудили роль Украины в учениях НАТО

Палиса: Делегация командования НАТО обсудила роль ВСУ в учениях альянса

Представители делегации командования НАТО посетили Киев, где обсудили с украинскими коллегами вопросы, связанные с ролью Украины в грядущих маневрах альянса. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса президента республики Павел Палиса.

Командование блока «столь высокого уровня» впервые за все время боевых действий на Украине посетило страну. Делегацию возглавил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации адмирал Пьер Вандье.

Стороны, уточнил Палиса, обсудили в том числе возможность привлечения украинских военных к предстоящим учениям НАТО в качестве условных противников альянса (Red Team). Скорее всего, речь идет об исполнении роли российских солдат. Кроме того, представители Украины и НАТО обсудили перспективы совместного центра — JATEC, констатировал Палиса.

Ранее британские и украинские дипломаты подписали декларации о планах укрепить двустороннее сотрудничество в военной сфере. На этом фоне премьер Кир Стармер еще раз призвал мировое сообщество помнить о продолжении боевых действий на Украине, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке.