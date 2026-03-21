В массовом ДТП с бензовозом в российском регионе погибли три человека

В Ростовской области три человека погибли в массовом ДТП с бензовозом

В Ростовской области произошло ДТП с участием бензовоза и четырех легковых автомобилей. В результате погибли три человека, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла утром 21 марта на трассе «Ростов — Таганрог». Бензовоз выехал на встречную полосу и там врезался в четыре легковушки. «Вследствие [столкновения] произошел разлив горюче-смазочных материалов и возгорание транспортных средств», — говорится в сообщении.

Жертвами ДТП стали три человека. Еще четверо пострадали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в сети появились кадры аварии, на которых видно взорвавшийся бензовоз.