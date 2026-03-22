Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 22 марта 2026

В Новокузнецке сиделка украла деньги у подопечной

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Полиция задержала в Новокузнецке сиделку, которая украла деньги с карты подопечной. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу в Telegram.

«В дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку обратилась 51-летняя горожанка. Она сообщила, что с ее банковской карты было похищено около 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали 53-летнюю местную жительницу. В полиции выяснили, что злоумышленница подрабатывала сиделкой. Она воспользовалась моментом, когда за ней не наблюдали, и перевела себе деньги потерпевшей при помощи банковского приложения на ее телефоне.

Женщина потратила чужие средства, которые позже были возмещены. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее в марте стало известно, что в Красноярском крае суд приговорил 35-летнего местного жителя к двум с половиной годам колонии общего режима за грабеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok