В Новокузнецке сиделка украла деньги у подопечной

В Новокузнецке сиделка украла деньги с карты подопечной

Полиция задержала в Новокузнецке сиделку, которая украла деньги с карты подопечной. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Кемеровской области — Кузбассу в Telegram.

«В дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по городу Новокузнецку обратилась 51-летняя горожанка. Она сообщила, что с ее банковской карты было похищено около 90 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали 53-летнюю местную жительницу. В полиции выяснили, что злоумышленница подрабатывала сиделкой. Она воспользовалась моментом, когда за ней не наблюдали, и перевела себе деньги потерпевшей при помощи банковского приложения на ее телефоне.

Женщина потратила чужие средства, которые позже были возмещены. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

