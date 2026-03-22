15:10, 22 марта 2026

В полетах B-52 увидели предел эффективности США в операции против Ирана

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Полеты стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, которые являются основными носителями ядерного оружия воздушного базирования США, указывают на приближение к пределу эффективности в операции против Ирана. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«США фактически подошли к пределу эффективности использования своих неядерных арсеналов в конфликте с Ираном. По объектам на иранской территории применены практически все доступные конвенциональные средства поражения», — говорится в сообщении.

В рамках операции «Эпическая ярость» видели применение крылатых ракет нескольких типов и тяжелых авиабомб. Однако высокоточные удары не привели к существенным изменениям. По словам автора, Вашингтон стоит перед сложным выбором. Для достижения поставленных целей США придется начать полномасштабную наземную операцию или перейти к применению тактического ядерного оружия. Канал подчеркнул, что у США нет других способов уничтожить ракетную программу Ирана и сокрушить государственный строй Исламской Республики.

Ранее в марте Telegram-канал ImpNavigator допустил, что бомба, которую Военно-воздушные силы США применили против Ирана, — это GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Боеприпас длиной около 4,6 метра весит 2300 килограммов.

