Депутат Водолацкий: Украина при власти Зеленского никогда не согласится на мир

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию вокруг урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Зеленский, как человек предавший свой народ, идет у них [англосаксов] во главе всей этой системы, которая никогда не будет подписывать мирный договор», — отметил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский является главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не проявляет готовность к переговорам на необходимом уровне.