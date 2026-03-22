08:58, 22 марта 2026Россия

В России оценили вероятность мирного соглашения по Украине с Зеленским

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал ситуацию вокруг урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Водолацкий оценил вероятность заключить мирное соглашение с Украиной при президентстве Владимира Зеленского и заявил, что это Киев на это никогда не согласится.

«Зеленский, как человек предавший свой народ, идет у них [англосаксов] во главе всей этой системы, которая никогда не будет подписывать мирный договор», — отметил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский является главным препятствием для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не проявляет готовность к переговорам на необходимом уровне.

