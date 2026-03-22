08:47, 22 марта 2026Россия

В российском регионе при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в городе Шебекино. Местный житель получил минно-взрывную травму и травму глаза. Врачи оказали ему необходимую помощь, от госпитализации пациент отказался.

Губернатор уточнил, что транспортное средство получило повреждения.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на Брянскую область пострадал один человек. Инцидент произошел в селе Сачковичи при ударе по территории сельхозпредприятия.

