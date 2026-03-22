06:18, 22 марта 2026

В США заявили о способности Ирана разрушить американскую экономику

Профессор Хадсон заявил о способности Ирана разрушить экономику США и союзников
Марина Совина (ночной редактор)

Профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон заявил, что Иран может разрушить экономику США и всех их союзников. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Эксперт подчеркнул, что Иран может пригрозить миру: «если вы не вмешаетесь, чтобы остановить терроризм и разрушения со стороны США и Израиля, то вся мировая экономика рухнет — или, по крайней мере, экономика Америки и ее союзников в Европе и Азии». По его мнению, Тегеран может совершать подобные действия, поскольку у нет выбора.

Ранее стало известно, что США потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. По данным Iran War Cost Tracker, атака США на Иран обходится казне в 11,5 тысячи долларов в секунду.

