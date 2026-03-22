Военный высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на боеспособность ВСУ

Военный Кошкин: Эскалация на Ближнем Востоке отражается на возможностях Украины

Эскалация на Ближнем Востоке серьезно отражается на финансовых и боевых возможностях Украины, считает военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Еще до начала конфликта, до 28 февраля, два-три месяца уже ракеты для систем ПВО на Украину не поступали. Соединенные Штаты аккумулировали эти резервы для того, чтобы их использовать в конфликте с Ираном. После начала [конфликта], естественно, что никаких поступлений [не было] даже в страны Европы для того, чтобы они передавали их на Украину, закупая у США», — рассказал Кошкин.

Военный эксперт отметил, что Украина в информационном поле уходит на второй план. Он объяснил, что это негативно влияет на просьбы президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу.

«Ситуация сложилась весьма нерадостная между США и их союзниками в Европе по НАТО. Они отказались деблокировать Ормузский пролив. Естественно, это влияет на сложившуюся ситуацию, когда они не помогают Соединенным Штатам, я не думаю, что в этот момент США уж больно помогают Европе обеспечивать вооружением, боевой техникой Украину», — добавил он.

В общих чертах оценка сложившейся ситуации такая: эскалация на Ближнем Востоке продолжается, и это серьезно отражается на возможностях Украины, потому что она все меньше и меньше в фокусе внимания, и политического, и информационного, и в фокусе возможностей поставок вооружения, боевой техники Андрей Кошкин. военный эксперт, полковник в отставке

Ранее сообщалось, что чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева.