Военный высказался о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на боеспособность ВСУ

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 22 марта 2026МирЭксклюзив

Военный Кошкин: Эскалация на Ближнем Востоке отражается на возможностях Украины
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Эскалация на Ближнем Востоке серьезно отражается на финансовых и боевых возможностях Украины, считает военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Еще до начала конфликта, до 28 февраля, два-три месяца уже ракеты для систем ПВО на Украину не поступали. Соединенные Штаты аккумулировали эти резервы для того, чтобы их использовать в конфликте с Ираном. После начала [конфликта], естественно, что никаких поступлений [не было] даже в страны Европы для того, чтобы они передавали их на Украину, закупая у США», — рассказал Кошкин.

Военный эксперт отметил, что Украина в информационном поле уходит на второй план. Он объяснил, что это негативно влияет на просьбы президента Украины Владимира Зеленского к Евросоюзу.

«Ситуация сложилась весьма нерадостная между США и их союзниками в Европе по НАТО. Они отказались деблокировать Ормузский пролив. Естественно, это влияет на сложившуюся ситуацию, когда они не помогают Соединенным Штатам, я не думаю, что в этот момент США уж больно помогают Европе обеспечивать вооружением, боевой техникой Украину», — добавил он.

В общих чертах оценка сложившейся ситуации такая: эскалация на Ближнем Востоке продолжается, и это серьезно отражается на возможностях Украины, потому что она все меньше и меньше в фокусе внимания, и политического, и информационного, и в фокусе возможностей поставок вооружения, боевой техники

Андрей Кошкин.военный эксперт, полковник в отставке

Ранее сообщалось, что чиновники Европейского союза (ЕС) обеспокоены возможным влиянием военной операции США в Иране на поставки оружия для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли тему номер один в повестке европейских стран

    В Финляндии заявили об энергетической катастрофе без российского газа

    Иран объявил о переходе от обороны к наступлению

    Число пьяных аварий резко сократилось в одном городе России

    Пропавший в горах Красноярского края Потаенков мог стать жертвой медведя

    Вернувшийся в российский аэропорт самолет столкнулся с птицей

    Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

    В Киеве обсудили роль Украины в учениях НАТО

    Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

    Концерты экс-участника Modern Talking в Литве отменили из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok