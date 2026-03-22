Ценности
16:37, 22 марта 2026

Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

Дерматолог Адель: Сон с мокрыми волосами приводит к грибкам на коже головы
Мария Винар

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Аамна Адель раскрыла привычку, приводящую к неприятному запаху от головы. Видео на данную тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей более 1,8 миллиона подписчиков.

Речь идет о сне с мокрыми волосами. Врач объяснила, что влажная кожа является идеальной средой для размножения бактерий и грибков. Именно из-за них от головы возникает неприятный запах.

Кроме того, специалист отметила, что сон с мокрыми прядями также провоцирует их ломкость. «В таком состоянии ваши волосы похожи на губку. Они впитывают всю воду, расширяются и становятся ломкими», — пояснила она.

В феврале топ-стилист Александр Аванесов назвал способы улучшить состояние волос во время отопительного сезона.

    Последние новости

    В Кремле раскрыли тему номер один в повестке европейских стран

    Число пьяных аварий резко сократилось в одном городе России

    Пропавший в горах Красноярского края Потаенков мог стать жертвой медведя

    Вернувшийся в российский аэропорт самолет столкнулся с птицей

    Американский аналитик описал 48-часовой ультиматум Трампа словами «Грядут мрачные дни»

    В Киеве обсудили роль Украины в учениях НАТО

    Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

    Концерты экс-участника Modern Talking в Литве отменили из-за России

    Командира полка ВСУ в пятый раз заметили на отдыхе в ОАЭ

    В ВС России раскрыли необычный способ отлова украинских БПЛА

    Все новости
