Врач раскрыла приводящую к неприятному запаху от головы привычку

Дерматолог Адель: Сон с мокрыми волосами приводит к грибкам на коже головы

Дерматолог Аамна Адель раскрыла привычку, приводящую к неприятному запаху от головы. Видео на данную тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей более 1,8 миллиона подписчиков.

Речь идет о сне с мокрыми волосами. Врач объяснила, что влажная кожа является идеальной средой для размножения бактерий и грибков. Именно из-за них от головы возникает неприятный запах.

Кроме того, специалист отметила, что сон с мокрыми прядями также провоцирует их ломкость. «В таком состоянии ваши волосы похожи на губку. Они впитывают всю воду, расширяются и становятся ломкими», — пояснила она.

