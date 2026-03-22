18:20, 22 марта 2026Мир

Захарова высказалась о попытках героизировать украинских нацистов на Западе

Елена Торубарова
Фото: Bundesarchiv, Bild 121-1500 / Scherer / Wikipedia

Героизация нацистских пособников на Западе продолжается по сей день. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей статье, опубликованной на сайте «Известий».

«После [Второй мировой] войны препятствий для распространения бандеровской пропаганды уже не существовало, как и для героизации нацистских пособников, избежавших наказания, которая продолжается и по сей день. Совсем недавно канадские парламентарии рукоплескали нацистскому пособнику Гуньке, а местный МИД возглавляла отпетая русофобка и внучка другого нацистского коллаборациониста Михайло Хомяка Христя Фриланд», — заявила Захарова в статье, приуроченной ко дню памяти жертв Хатыни.

Речь идет об уничтожении в 1943 году целой белорусской деревни Хатынь вместе со всеми ее жителями. Тогда при пожаре не выжили 149 человек, включая 75 детей. Это было сделано солдатами 118-го батальона охранной полиции, который был сформирован в 1942 году в Киеве преимущественно из украинских националистов. Командовал им бывший майор польской армии и участник украинского национального движения Константин Смовский, пишет Захарова.

Практически все участники хатынской расправы понесли заслуженное наказание. При этом дипломат указала, что несколько украинских нацистов смогли избежать ответственности. В их числе — Владимир Катрюк и Иосиф Винницкий, которые проживали в Канаде.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Украине неминуемым и скорым возмездием за удар в новогоднюю ночь по кафе в Хорлах Херсонской области, сравнив произошедшее с расправой над мирными жителями в деревне Хатынь.

