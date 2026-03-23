Экс-возлюбленный Волочковой получил 9 лет колонии

Экс-возлюбленный балерины Волочковой получил 9 лет колонии за мошенничество

В Москве суд по совокупности приговоров дал 47-летнему Дмитрию Дюрану — бывшему возлюбленному балерины Анастасии Волочковой — девять лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье о мошенничестве. Установлено, что в течение года он продвигал себя в соцсетях как успешного кондитера и убеждал людей инвестировать в его бизнес, обещая большой заработок.

В результате Дюран собрал около 100 миллионов рублей и не вернул деньги. Всего пострадали 40 человек.

