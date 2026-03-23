Финляндию призвали отказаться от Украины и наладить отношения с Россией

15:34, 23 марта 2026Мир

Малинен призвал Финляндию наладить отношения с РФ и отказаться помогать Украине
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Tom Little / Reuters

Правительству Финляндии необходимо срочно принять меры для восстановления отношений с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

«Нашему руководству необходимо немедленно: 1. В одностороннем порядке прекратить оборонное сотрудничество с Украиной. 2. Запросить вывод американских войск с нашей территории и четко заявить Центральному командованию ВС США, что никакое нападение на Россию не может быть предпринято на нашей территории. 3. Открыть восточную границу с целью нормализации отношений с Москвой», — отметил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что решение США снять санкции с российской нефти навредит Украине. Также он затруднился ответить на вопрос о возможном возвращении санкций после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

