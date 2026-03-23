13:39, 23 марта 2026

Футуролог раскрыл причины нежелания россиян создавать семьи и заводить детей

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Lopolo / Shutterstock / Fotodom

Футуролог Руслан Юсуфов порассуждал о том, почему россияне не хотят создавать семьи и заводить детей. О причинах подобной тенденции он высказался в беседе с председателем правления Российского общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Горелкиным в подкасте «Новые понятия». Выпуск доступен на платформе «VK Видео».

«Наверное, в комплексе, это не только про деньги, которые им подарило государство на развитие, — подъемные такие. Это еще и про турбулентность. Люди читают каждый день новости и понимают, что мир сломался. Хотят ли они в этот мир принести детей? Или готовы ли они обеспечить достаточную стабильность в ситуации, когда непонятно, какие профессии будут там через пять или десять лет», — отметил Юсуфов.

По его словам, также на мироощущение людей влияют постоянные конфликты на разных уровнях и ключевая ставка.
«Во всем мире поколение Z не может купить квартиру в ипотеку или выплатить в Штатах студенческие займы. И постоянно это сравнивается с поколением бумеров (с их отцами, матерями), которые могли ходить на работу, получать зарплату и у которых был дом с несколькими спальнями, гараж, и автомобиль», — объяснил футуролог.

Он предложил поставить себя на место нынешних выпускников школ. За время, пока они будут учиться в вузах, мир успеет поменяться несколько раз. Кроме того, продолжил эксперт, их готовят к профессиям, уже утратившим актуальность. А делают это люди, не разбирающиеся в современных технологиях. При этом современные дети являются «цифровыми аборигенами», для которых пользоваться нейросетями и чат-ботами — быстро и естественно. С их помощью школьники и студенты пишут рефераты, а затем нарываются на конфликты с преподавателями. «Это как раз про те средневековые институты, которые не соответствуют сегодняшнему конфликту отцов и детей. И вот этот молодой человек или девушка дорастают до своего выпуска и сталкиваются с тем, что никому они не нужны у работодателей», — резюмировал Юсуфов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал демографическую политику и ее результат ключевой стратегической задачей, которая стоит перед страной.

