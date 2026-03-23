Гагарина уличила Анну Asti в пропаганде женского алкоголизма

Полина Гагарина раскритиковала песни Анны Asti за пропаганду алкоголизма

Певица Полина Гагарина раскритиковала творчество Анны Asti (настоящая фамилия — Дзюба). Мнением артистка поделилась в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, запись которого доступна на Premier.

Гагарина подчеркнула, что в песнях ее коллеги пропагандируется женский алкоголизм. «Мне не нравится, что девчонки, если у них происходит какая-то трагедия, должны непременно напиться, чтобы забыться», — пояснила исполнительница. Гагарина отметила, что от этого тяжелая ситуация станет только хуже. В качестве альтернативы артистка предложила пение в караоке.

Ранее Гагарина призналась, что российские артисты не зарабатывают на концертах. По ее словам, исполнители больше тратят, чем получают, вопреки расхожему мнению о крупных заработках. В том числе на концертах тратят здоровье, поскольку от подготовки и самих выступлений страдают суставы и связки.