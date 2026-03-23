Из аэропорта в США эвакуировали сотрудников

Bloomberg: Из аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Йорке эвакуировали сотрудников

Из аэропорта Ньюарк Либерти в Нью-Йорке, США, эвакуировали сотрудников диспетчерской службы по причине запаха гари из лифта. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что инцидент произошел рано утром в понедельник, 23 марта. В связи с эвакуацией прибытие и отправление рейсов приостановлены. Ситуация усугубляется тем, что с вечера 22 марта временно прекратила работу авиагавань Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Air Canada на большой скорости врезался в пожарную машину в аэропорту Нью-Йорка и попал на видео. Инцидент произошел 22 марта около 23:40 в аэропорту Ла-Гуардия.