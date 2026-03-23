17:21, 23 марта 2026

В российском городе глыба льда едва не придавила родителей с младенцем

В Кемерове глыба льда едва не придавила родителей с младенцем
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Кемерове ледяная глыба, рухнув с крыши, едва не придавила родителей с грудничком. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел на улице Мичурина. В момент обрушения родители пытались войти в подъезд с коляской. Отец взял младенца на руки и подошел к домофону, оставив мать с коляской позади. В это мгновение снежно-ледяная масса сорвалась с кровли и упала в нескольких сантиметрах от людей. Мужчину с младенцем спас козырек подъезда — женщина успела вовремя отбежать.

Ранее в Петропавловске-Камчатском глыба льда придавила женщину на остановке. Упав с кровли близстоящего дома, наледь пробила крышу остановочного павильона и упала на ожидавшую транспорт горожанку. Спасти ее не удалось. Другие горожане, стоявшие на остановке, уцелели. Еще в одном российском городе, Костроме, снег, соскальзывая с крыши, вырвал бетонные ограждения и потянул их за собой. Все это разом рухнуло на тротуар. В здании, с крыши которого обвалился снег, расположено несколько медицинских учреждений.

