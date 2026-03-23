Китайский Z-21 впервые показали вблизи

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 23 марта 2026

Китайский ударный вертолет Z-21 впервые показали вблизи
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ANURAKE SINGTO-ON / Shutterstock / Fotodom

Новый ударный вертолет Z-21, который разработали в Китае, впервые запечатлели вблизи. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал военного эксперта Юрия Лямина ImpNavigator.

На фото показан один из прототипов Z-21, который засняли с левого борта. Снимок позволяет рассмотреть двух членов экипажа и конструкцию трехопорного шасси. Основные стойки способны гасить энергию удара при аварийной посадке. Также на фото хорошо видна обзорно-локационная станция в носовой части вертолета и точки для подвески вооружения на крыле.

Первые снимки нового вертолета появились в китайских соцсетях в 2024 году. На Западе Z-21 называли гибридом ударного Z-10 и многоцелевого Z-20. В арсенал машины входит автоматическая пушка, которую дополняют управляемые ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».

В феврале издание TWZ сообщило, что американские ударные вертолеты AH-64 Apache получат специальные пушечные снаряды для борьбы с малоразмерными дронами. Боеприпасы калибра 30х113 миллиметров оснащены неконтактным взрывателем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok