Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:19, 23 марта 2026Спорт

Колумбийский легионер «Краснодара» высказался об ограничении интернета в городе

Кордоба: Из-за ограничения интернета в Краснодаре сложнее общаться с семьей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Колумбийский легионер футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба высказался об ограничении интернета в городе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок отметил, что ему стало сложнее оставаться на связи с семьей. «Но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», — заявил Кордоба.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в стране. «Настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил представитель Кремля.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах чемпионата России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok