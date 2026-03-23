Колумбийский легионер «Краснодара» высказался об ограничении интернета в городе

Кордоба: Из-за ограничения интернета в Краснодаре сложнее общаться с семьей

Колумбийский легионер футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба высказался об ограничении интернета в городе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок отметил, что ему стало сложнее оставаться на связи с семьей. «Но главное, что это остается возможным. Мы делаем все, чтобы постоянно находиться в контакте с близкими и родными», — заявил Кордоба.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, сколько еще будут применяться меры по ограничению мобильного интернета в стране. «Настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан», — заявил представитель Кремля.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 13 мячей и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах чемпионата России.