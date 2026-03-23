Лавров сделал заявление об отношениях с Индией

Лавров: Отношения России и Индии — пример того, как должны выстраиваться связи

Тесные отношения России и Индии — пример того, как должны выстраиваться связи между государствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Проверенная временем российско-индийская дружба — образец того, как могут и должны выстраиваться межгосударственные отношения, основанные на равноправии, взаимном доверии и уважении к учете интересов друг друга. Трудно переоценить в этой связи роль доверительного диалога на высшем уровне», — подчеркнул дипломат.

По его словам, курс Индии на стратегическую автономию и независимую внешнюю политику заслуживает самого глубокого уважения. Глава МИД подчеркнул, что укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели — приоритет Москвы.

Ранее Лавров сообщил, что Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в 2026 году.