Лавров сделал заявление об отношениях с Индией

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:12, 23 марта 2026

Лавров: Отношения России и Индии — пример того, как должны выстраиваться связи
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Тесные отношения России и Индии — пример того, как должны выстраиваться связи между государствами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Проверенная временем российско-индийская дружба — образец того, как могут и должны выстраиваться межгосударственные отношения, основанные на равноправии, взаимном доверии и уважении к учете интересов друг друга. Трудно переоценить в этой связи роль доверительного диалога на высшем уровне», — подчеркнул дипломат.

По его словам, курс Индии на стратегическую автономию и независимую внешнюю политику заслуживает самого глубокого уважения. Глава МИД подчеркнул, что укрепление особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели — приоритет Москвы.

Ранее Лавров сообщил, что Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok