09:20, 23 марта 2026Мир

Лавров сообщил о предстоящем визите иностранного политика в Россию

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в 2026 году. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Трудно переоценить в этой связи роль доверительного диалога на высшем уровне (...). В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию. Продолжается активная совместная работа над укреплением материального фундамента российско-индийских отношений», — подчеркнул дипломат.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин посетил Индию с двухдневным государственным визитом. В ходе переговоров российский лидер поблагодарил Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине.

    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Российский «Бал» атакует «волчьей стаей»

    Россиянке дали срок за создание гей-клуба

    Все новости
