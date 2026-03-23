Лавров сообщил о предстоящем визите иностранного политика в Россию

Лавров: Россия ждет визита премьера Индии Моди в 2026 году

Россия ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в 2026 году. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Трудно переоценить в этой связи роль доверительного диалога на высшем уровне (...). В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию. Продолжается активная совместная работа над укреплением материального фундамента российско-индийских отношений», — подчеркнул дипломат.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин посетил Индию с двухдневным государственным визитом. В ходе переговоров российский лидер поблагодарил Моди за усилия по урегулированию конфликта на Украине.