03:01, 23 марта 2026Мир

Метеорит упал и пробил крышу дома в Техасе

NYT: Кусок метеорита пробил крышу двухэтажного дома в штате Техас
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Часть метеорита пробила кровлю жилого двухэтажного дома в округе Харрис, расположенном в американском штате Техас. Об этом сообщает New York Times.

Как уточняется, кусок космического тела упал и смог пробить дыру размером с кулак. Он рухнул на пол в спальне, отрикошетил и ударился о другую часть потолка.

«Когда я была в своей спальне, мы услышали сильный взрыв, и я не знала, что это было», — отметила женщина.

Пострадавших в результате инцидента нет. Хозяйка дома создала в интернете сбор для того, чтобы накопить средства на ремонт крыши, пола и потолка.

Ранее сообщалось, что над американским штатом Огайо взорвался крупный метеор массой около семи тонн. Объект летел со скоростью примерно 72 тысячи километров в час. Он успел разрушиться в атмосфере и спровоцировал мощнейший хлопок.

