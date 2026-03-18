В небе над США взорвался огромный метеор

Над американским штатом Огайо взорвался крупный метеор массой около семи тонн

В небе над американским штатом Огайо пролетел и взорвался крупный метеор массой около семи тонн. Космический объект двигался со скоростью примерно 72 тысячи километров в час и разрушился в атмосфере, вызвав мощный хлопок, который многие жители приняли за взрыв. Об этом сообщает издание AP News.

Яркий огненный шар заметили жители сразу нескольких штатов — от Висконсина до Мэриленда. По данным Американского метеорного общества, метеор было видно, даже несмотря на утреннее время: он пролетел по небу около 09:00, что бывает довольно редко для таких явлений.

Специалисты НАСА сообщили, что диаметр космического объекта составлял около 1,8 метра. Метеор впервые заметили на высоте примерно 80 километров над озером Эри, после чего он пролетел около 55 километров через верхние слои атмосферы и разрушился над северной частью штата Огайо.

Во время распада выделилась энергия, эквивалентная примерно 250 тоннам тротила, из-за чего жители региона услышали громкий гул, а сотрудники Национальной метеорологической службы даже почувствовали вибрацию. По словам ученых, большая часть метеора сгорела в атмосфере, хотя небольшие фрагменты могли достигнуть поверхности Земли.

