Мощный взрыв прогремел на западе Нигерии

Arise News: На западе Нигерии прогремел взрыв, много людей пострадали

В населенном пункте Воро на западе Нигерии прогремел мощный взрыв, по предварительным данным, речь идет о теракте. Об этом сообщает телеканал Arise News.

«В понедельник рано утром в Воро произошел взрыв бомбы. Число пострадавших пока не подтверждено, существуют опасения, что есть погибшие, поскольку власти все еще оценивают ситуацию», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии террористы расправились с прихожанами Русской православной церкви. Теракт произошел 6 марта в селении Туран на западе страны.