17:16, 23 марта 2026Мир

Мощный взрыв прогремел на западе Нигерии

Arise News: На западе Нигерии прогремел взрыв, много людей пострадали
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chinedu Asadu / AP

В населенном пункте Воро на западе Нигерии прогремел мощный взрыв, по предварительным данным, речь идет о теракте. Об этом сообщает телеканал Arise News.

«В понедельник рано утром в Воро произошел взрыв бомбы. Число пострадавших пока не подтверждено, существуют опасения, что есть погибшие, поскольку власти все еще оценивают ситуацию», — говорится в сообщении.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии террористы расправились с прихожанами Русской православной церкви. Теракт произошел 6 марта в селении Туран на западе страны.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Валерии Ратниковой запросили в России 8 лет колонии

    Парикмахер назвала самую раздражающую привычку клиентов

    Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

    Назван главный переговорщик Ирана с США

    Все новости
