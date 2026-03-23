Мужчина забросил ведро с человеческими останками во двор отделения ФБР

В США мужчина забросил ведро с костями на территорию отделения ФБР

В штате Техас, США, 41-летнего Майкла Чедвика Фрая арестовали за надругательство над человеческими останками возле местного отделения ФБР. Об этом сообщает NBC News.

Расследование в отношении Фрая началось со звонка его матери в полицию. Она рассказала, что сын пытался одолжить у нее деньги на транспортировку какого-то тела. Получив отказ, мужчина разозлился и ушел из дома. Вскоре после этого в полицию обратилась сестра Фрая. По ее словам, мужчина снимал подозрительное видео на YouTube у отделения ФБР в городе Даллас.

На кадрах видно, что Фрай забросил во двор отделения закрытое белое ведро. Внутри агенты ФБР нашли кости, напоминающие человеческие. Их отправили на экспертизу.

В другом видео, опубликованном на YouTube, мужчина показал, что хранит в доме человеческий череп. Во время расследования полицейские обнаружили, что Фрай искал в приложении «Карты» кладбища. Его мать также нашла в доме новую лопату.

Позже следователи установили, что Фрай украл урну с прахом с кладбища в Оклахома-Сити и вытащил гроб из мавзолея в Дентоне. Пока полиция не сообщила, кому принадлежат украденные останки и почему мужчина выбрал именно их. Он находится под стражей.

На допросе Фрай утверждал, что таким образом хотел заставить ФБР решить одно дело. По словам мужчины, должностные лица округа Дентон вели себя неправомерно во время прошлого его ареста. В 2018 году Фрай на грузовике въехал в офис телеканала KDFW в центре Далласа.

Так он выражал протест против полицейской перестрелки, которая произошла в округе Дентон в 2012 году. В ней не стало его друга.

Ранее сообщалось, что в США суд приговорил бывшую хозяйку похоронного бюро к 18 годам тюремного заключения за то, что она выдавала семьям погибших фальшивый прах вместо настоящих останков. В здании ее морга нашли 190 разлагающихся тел.